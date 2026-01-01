Die modernste Notaufnahme Deutschlands - Emergency Room XXL
Die modernste Notaufnahme Deutschlands - Emergency Room XXL
Das in Marzahn gelegene Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) ist ein Hightech-Zentrum zur Rettung und Rehabilitation Schwerverletzter aus Berlin, Brandenburg und dem gesamten Bundesgebiet. Ständig landen hier auf den drei Dachlandeplätzen Rettungs-Hubschrauber mit Verkehrsunfallopfern. Notarztwagen bringen im Minutentakt Patienten, die zu Hause, unterwegs oder im Beruf verunglückt sind. An 39 Behandlungsplätzen, in sechs Schockräumen und einer so genannten Chest Pain Unit, eine Diagnostik- und Therapieeinheit für Patienten mit Brustschmerzen, kämpfen rund um die Uhr parallel bis zu 50 Unfallchirurgen und Pflegekräfte um die Gesundheit und das Leben von jährlich 55.000 Patienten. Das Personal arbeitet hier unter Hochdruck, denn jeder Patient legt sein Leben vertrauensvoll in die Hände seines behandelnden Arztes. Die FOCUS TV Reportage hat mehrere Tage lang drei Ärzte bei ihrer Arbeit in der Notaufnahme begleitet.