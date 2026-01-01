Die Mongolettes - Wir wollen rocken!
Die Mongolettes - Wir wollen rocken!
Der letzte Hit seiner Band liegt 15 Jahre zurück, und noch immer hofft Tom auf ein Comeback. Erst als der Gerichtsvollzieher seine geliebte Gitarre pfändet, begreift er, dass er am Ende ist. Mit gefälschten Zeugnissen bewirbt er sich an einer Sonderschule - und wird genommen. Die Schüler sind begeistert von dem ungewöhnlichen Musiklehrer. Tom macht Schluss mit dem öden Triangel-Spielen. Stattdessen gründet er mit ihnen die Band "Die Mongolettes" und plant einen großen Auftritt.
