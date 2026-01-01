Die Munchies – Klein, gemein und blutrünstig!
Die Munchies – Klein, gemein und blutrünstig!
Simon Watterman wäre gerne ein angesehener Archäologe, weswegen der seinen Sohn Paul mit nach Peru geschleppt hat, damit dieser dort bei Ausgrabungen hilft. Tatsächlich findet er in einer Tempelstätte unter der Erde ein seltsames koboldähnliches Wesen und nimmt es mit zurück die USA. Dort erweckt das Tierchen, welches sich mit Junk Food, TV und Männermagazinen bei Laune hält, das Interesse des örtlichen Unternehmertycoons Cecil Watterman. Der ist der Zwillingsbruder Simons und entführt mit seinem Stiefsohn den Munchie, doch das Wesen wird versehentlich im Streit getötet. Aus der zerhackten Leiche des Kobolds entstehen vier neue Munchies, die deutlich bösartiger und unterhaltungssüchtiger sind. Bald steht die halbe Region Kopf, denn die Munchies machen Jagd auf die menschlichen Opfer.