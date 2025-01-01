Die mysteriösen Schlachten des Mittelalters: Archäologen enträtseln das Mittelalter
Das Mittelalter ist eine Epoche voller Gewalt und Unruhe. Diese XL Doku erzählt von den bekanntesten und spannendsten Schlachten. Werden die mysteriösen Funde und die Geheimnisse von Visby und der Schlacht um Gotland lüften? Das erfährst du in diesem Video. Die Archäologen Tim Sutherland, Malin Holst und Simon Richardson möchten den Mysterien des Mittelalters auf den Grund gehen. Sie suchen nach Zeugen, um die Geheimnisse dieser Ära zu entschlüsseln. Es sind stumme Zeugen – es sind die Toten des Mittelalters.
