Die Nacht, in der ganz ehrlich überhaupt niemand Sex hatte
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Die Nacht, in der ganz ehrlich überhaupt niemand Sex hatte
Eric ist als Unternehmer erfolgreich - in einem ungewöhnlichen Metier: Er liefert Leuten, die fremdgehen wollen, wasserdichte Alibis. Als Eric seine Ex-Freundin aus der Studienzeit, die temperamentvolle Innenarchitektin Andrea, wiedersieht, funkt es erneut zwischen den beiden. Doch Andrea ist entsetzt über Erics Job, da Treue für sie das Allerwichtigste ist - sie will mit Eric nichts mehr zu tun haben. Doch dieser lässt sich einen Trick einfallen.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH