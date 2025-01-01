Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Nacht, in der ganz ehrlich überhaupt niemand Sex hatte

Die Nacht, in der ganz ehrlich überhaupt niemand Sex hatte

93 Min.Ab 12
SAT.1 emotions93 Min.Ab 12
Joyn Plus
SAT.1 emotions
Die Nacht, in der ganz ehrlich überhaupt niemand Sex hatte

Die Nacht, in der ganz ehrlich überhaupt niemand Sex hatte

Eric ist als Unternehmer erfolgreich - in einem ungewöhnlichen Metier: Er liefert Leuten, die fremdgehen wollen, wasserdichte Alibis. Als Eric seine Ex-Freundin aus der Studienzeit, die temperamentvolle Innenarchitektin Andrea, wiedersieht, funkt es erneut zwischen den beiden. Doch Andrea ist entsetzt über Erics Job, da Treue für sie das Allerwichtigste ist - sie will mit Eric nichts mehr zu tun haben. Doch dieser lässt sich einen Trick einfallen.

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH