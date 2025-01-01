Die Nacht vor Weihnachten
50 Min.Ab 6
Die Nacht vor Weihnachten
Ebeneezer Scrooge ist ein kaltherziger, geiziger Mann. Er gönnt weder seinem Angestellten, noch sich selbst etwas. Güte und Barmherzigkeit sind ihm fremd, er wird von allen gehasst. Und er selbst hasst alle. Doch eines Nachts erscheint ihm der Geist seines alten Kollegen Marley, der ihn warnt, dass sein Weg ihn ins Verderben führt, so wie es auch Marley selbst ergangen ist. Doch noch ist Zeit, sein Schicksal abzuändern. In jener Nacht erhält Scrooge Besuch von drei Geistern. Den Geistern der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Was Scrooge hier sieht, gefällt ihm nicht. Und er beschließt, sein Leben zu ändern ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1954
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH