Die nackte Kanone
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Die nackte Kanone
Polizeileutnant Frank Drebin ist bei seinem neuen Fall besonders engagiert, denn ein Kollege wurde bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt. Die Spur führt zum Geschäftsmann Vincent Ludwig. Außer der hübschen Sekretärin Jane, die sich heftigst in ihn verliebt, kann Drebin bei Ludwig nichts Verdächtiges entdecken. Was Drebin nicht weiß: Ludwig plant, die englische Königin, die Los Angeles besuchen wird, zu ermorden - und Drebin gehört zum königlichen Polizeischutz.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1988
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.