Die Odyssee - Das große Kino Making Of
22 Min.Ab 12
22 Min.Ab 12
Die Odyssee - Das große Kino Making Of
"Die Odyssee" ist der neue Film des zweifachen Oscar-Preisträgers Christopher Nolan, basierend auf dem Epos von Homer. Odysseus erlebt nach dem Trojanischen Krieg eine gefährliche Heimreise nach Ithaka, auf der er Kreaturen wie dem Zyklopen Polyphem, den Sirenen und Kalypso begegnet. In den Hauptrollen sind Matt Damon, Tom Holland und Anne Hathaway zu sehen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH