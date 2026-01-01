Die Pathologin - Im Namen der Toten
91 Min.Ab 12
Die Pathologin - Im Namen der Toten
Für die talentierte Medizinstudentin Leo Herzog bricht eine Welt zusammen: Ihr Freund Max ist tot, angeblich Selbstmord. Kommissarin Johanna König, eine frühere Freundin von Leo, findet keine gegenteiligen Beweise und legt den Fall zu den Akten. Aber Leo glaubt nicht an Suizid. Sie tauscht ihr renommiertes Praktikum in der Inneren gegen eines in der Pathologie, so kann sie auf eigene Faust Recherche betreiben. Bei Max' Obduktion entdeckt sie Erstaunliches ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2005
12
