Die Piratenbraut
120 Min.Ab 12
120 Min.Ab 12
Die Piratenbraut
Nachdem ihr Vater hinterlistig ermordet wurde, macht sich Freibeuterin Morgan (Geena Davis) mit einem Drittel der geheimen Schatzkarte ihres Vaters auf den Weg nach Cutthroat Island. Den zweiten Teil der Karte kann sie durch die Befreiung des Schwerenöters William (Matthew Modine) ergattern. Fehlt nur noch ein Teil, doch der ist in den Fängen von Morgans verbrecherischem Onkel Dawg… - Trotz aufwändigen Stunts und Spezialeffekten war „Die Piratenbraut“ seinerzeit laut Guinness-Buch der Rekorde der größte kommerzielle Flop des Filmbusiness und spielte nur einen Bruchteil der 100 Millionen Dollar-Produktionskosten ein.
Genre:Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.