Die Postanweisung
89 Min.Ab 12
Die Postanweisung
Sozialdrama, basierend auf einer Kurzgeschichte von Ousmane Sembène: Als der arbeitslose Familienvater Ibrahim Dieng eine unerwartete Postanweisung aus Paris erhält, scheint das Glück zum Greifen nah. Doch die vermeintliche Wohltat seines Neffen entpuppt sich als Fluch. Gerüchte über Ibrahims plötzlichen Reichtum verbreiten sich in Dakar wie ein Lauffeuer und wecken Begehrlichkeiten bei Familie und Nachbarn ...
Genre:Drama
Produktion:FR, 1968
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH