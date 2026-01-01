Die Prinzessin und das Pony
88 Min.Ab 6
88 Min.Ab 6
Die Prinzessin und das Pony
Um ihre Identität zu schützen, muss Prinzessin Evelyn (Fiony Perry) ihre Heimat verlassen und soll bei entfernten Verwandten in Amerika leben. Dort hat es das bisher sehr wohlbehütete Mädchen erst schwer, Anschluss zu finden, doch das ändert sich, als sie in einem bezaubernden Pony einen neuen, treuen Freund findet. Das süße Pony allerdings befindet sich im Besitz eines äußerst zwielichtigen Zirkusdirektors, der finstere Pläne ausbrütet...
Genre:Comedy, Krimi, Familie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH