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Die Prinzessin und das Pony

Die Prinzessin und das Pony

88 Min.Ab 6
Moviedome Family88 Min.Ab 6
Moviedome Family

Die Prinzessin und das Pony

Um ihre Identität zu schützen, muss Prinzessin Evelyn (Fiony Perry) ihre Heimat verlassen und soll bei entfernten Verwandten in Amerika leben. Dort hat es das bisher sehr wohlbehütete Mädchen erst schwer, Anschluss zu finden, doch das ändert sich, als sie in einem bezaubernden Pony einen neuen, treuen Freund findet. Das süße Pony allerdings befindet sich im Besitz eines äußerst zwielichtigen Zirkusdirektors, der finstere Pläne ausbrütet...

Genre:
Comedy, Krimi, Familie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH