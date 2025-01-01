Die Prinzessin und ihr Bodyguard
Die freiheitsliebende und erfolgreiche Keramik-Künstlerin Lexi führt ein aufregendes Leben in New York, wo sie in einer WG mit ihrer besten Freundin Chrissy lebt. Doch Lexi verbirgt ein Geheimnis vor ihrer Mitbewohnerin: Sie ist eine echte Prinzessin. Zwei Wochen vor ihrem Geburtstag erfährt die Keramikerin, dass sie sich ihren königlichen Verpflichtungen stellen muss und auf einer royalen Gala der Öffentlichkeit als Teil der königlichen Familie vorgestellt werden soll. Bis zu den Feierlichkeiten muss sich Lexi nun mit ihrer vorbestimmten Rolle als Adelige arrangieren, ihrer besten Freundin ihre echte Identität beichten und eine passende Begleitung für die royale Gala finden. Dass sie von nun an ständig von dem gut aussehenden, aber pflichtversessenden Bodyguard Ryan begleitet wird, macht die Situation nicht einfacher...