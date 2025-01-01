Vor TV
Die rechte und die linke Hand des Teufels
In einer kleinen Stadt im Südwesten trifft der müde Joe nach langen Jahren seinen Bruder wieder - dieser wird von allen nur "der Kleine" genannt. Während Joe ein gesetzestreuer Bürger ist, lebt der Kleine von Pferdediebstählen. Gerade plant er, dem reichen Major Harriman eine Herde überaus kostbarer Pferde zu stehlen. Natürlich ist er sehr darauf bedacht, dass sein Bruder nichts davon erfährt. Doch das Blatt wendet sich, als Harriman eine große Gemeinheit plant ...
Genre:Western, Comedy
Produktion:IT, 1969
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG