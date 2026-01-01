Die Recyclingprofis - Abfall wird zum Rohstoff
49 Min.Ab 6
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Die Recyclingprofis - Abfall wird zum Rohstoff
Jährlich wandern 40 Millionen Tonnen Abfall in die Mülltonnen deutscher Haushalte, aus dem dank strikter Regelungen und genauer Vorgaben zur Mülltrennung neuer Rohstoff wird. Laut den offiziellen Statistiken konnte die deutsche Recyclingbranche in den letzten Jahren Umsätze von rund 11,4 Milliarden Euro erwirtschaften. Die Reportage gewährt Einblicke in eine boomende Industrie und zeigt, wie aus Abfall Rohstoff wird.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
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