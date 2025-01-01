Die Rückkehr der Plagen: Antike Katastrophen und ihre Bedrohung für die moderne Welt
Könnten die biblischen Plagen zurückkehren? Wasser, das sich in blutrote Brühe verwandelt, Heuschreckenschwärme, die Ernten vernichten, und Staubstürme, die das Tageslicht verschlingen – diese erschreckenden Szenarien klingen wie aus dem Alten Testament, doch sie könnten auch unsere moderne Welt bedrohen. In unserer neuen Doku wird erforscht, wie diese antiken Katastrophen eine überraschende Parallele zu den Naturkatastrophen der Gegenwart bilden. Was, wenn die biblischen Plagen mehr als nur Mythen sind? Diese spannende XXL-Doku enthüllt die wahren Ursachen hinter diesen Phänomenen und zeigt, wie ähnliche Ereignisse heute wieder auftreten könnten. Was steckt wirklich hinter den mythischen Plagen, und was bedeuten sie für unsere Zukunft? Das erfährst du in der neuen Doku.