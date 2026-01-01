Die Schatzjäger - Auf der Suche nach dem verwünschten Gold
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Die Schatzjäger - Auf der Suche nach dem verwünschten Gold
Leah (Charity Rose), Tessa (Amelia Salazar) und Marshy (Sean Jay), drei Außenseiter:innen aus der Middle School, tun sich zusammen, um den sagenumwobenen Schatz ihrer Kleinstadt zu finden. Die lokale Legende um Silas Carter (Chris Thiede) besagt, dass dieser vor fast 200 Jahren eine Kiste mit Gold versteckt hat. Allerdings wurde der Schatz von einer Hexe verflucht! Nun könnte sich an Halloween ein magisches Portal öffnen, durch das böse Geister in unsere Welt gelangen. Die Spurensuche der mutigen Kids führt vorbei an uralten Rätseln und tief in verzauberte Wälder. - Ein mystischer Abenteuer- und Jugendfilm für die ganze Familie.
Genre:Familie, Feiertag, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.