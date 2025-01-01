Die Schlacht um den Planet der Affen
Nachdem die Erde durch einen Atomkrieg verwüstet wurde, hat sich eine neue Gesellschaft formiert, deren Anführer intelligente Affen sind. Oberster Regent ist Caesar, der sich durch besondere Klugheit und einen starken Charakter auszeichnet. Der Schimpanse ist in den Ruinen der Stadt auf der Suche nach einem Tonband mit einem Interview, das ihm seine Eltern vor ihrem Tod gegeben haben. Bei der gefahrvollen Suche helfen ihm Virgil und MacDonald ...
Genre:Science Fiction, Action
Produktion:US, 1973
