Die schlimmsten Diktatoren und Tyrannen der Geschichte
219 Min.Ab 12
219 Min.Ab 12
Die schlimmsten Diktatoren und Tyrannen der Geschichte
„Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten“, soll der römische Kaiser Caligula einmal gesagt haben. Fest steht: der antike Herrscher regierte mit äußerster Grausamkeit – und Diktatoren, Führer und Terroristen scheinen diesem Satz bis in die Moderne zu folgen. Ob Stalin, Kim Jong Il oder Osama bin Laden – die Herrschaft des Bösen ist eine Konstante der Geschichte. Warum das so ist und wie das Böse immer wieder zu seinen grausamsten Entfaltungen findet, zeigt diese packende XXL-Doku-Reihe.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12