Die schlimmsten Flugzeugabstürze der Geschichte? | 3 schockierende Fälle
Flugzeuge gelten statistisch betrachtet als sichere Verkehrsmittel. Trotzdem beschleicht viele Menschen beim Einchecken am Airport ein mulmiges Gefühl. Denn 10.000 Meter über dem Meeresspiegel gibt es kein Entrinnen. Wenn die Technik in der Luft versagt oder dem Piloten ein schwerer Fehler unterläuft, hängt das Überleben der Passagiere am seidenen Faden. „Aircrash Confidential“ blickt auf die zum Teil dramatischen Untersuchungen, die immer dann anstehen, wenn es im Luftverkehr zu einer Katastrophe gekommen ist. In ausführlichen Interviews mit den Ermittlern, Berichten von Überlebenden und Augenzeugen sowie hochwertig inszenierten Spielszenen zeichnet die Serie nach, wie es zu einigen der schwersten Unglücke in der Geschichte der Luftfahrt kommen konnte.