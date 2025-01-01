Die Schnüfflerin - Peggy kann's nicht lassen
90 Min.Ab 12
Die Schnüfflerin - Peggy kann's nicht lassen
Peggy Schenk ist Witwe und Floristin. Gemeinsam mit ihrer Mutter Doris betreibt sie eine Friedhofsgärtnerei im beschaulichen Bonn. Als der Mann ihrer Freundin Anja bei einer Rasenmäher-Explosion im eigenen Garten ums Leben kommt und ihre Freundin des Mordes verdächtigt wird, denkt Peggy nicht lange nach: Niemals ist die technisch versierte Erfinderin Anja eine Mörderin - und so lässt sie den Blumenladen Blumenladen sein und sucht auf eigene Faust nach dem Mörder ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Calypso Entertainment GmbH