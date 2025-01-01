Die Seele des Bösen
81 Min.Ab 16
Die Seele des Bösen
Harry und Ruth wollen ein paar romantische Tage beim Camping im Wald verbringen, denn Harry hat etwas ganz Besonderes für seine langjährige Freundin geplant. In der Einsamkeit des Waldes stellt sich bei Ruth jedoch bald ein Gefühl der Beklommenheit ein. Liegt das wirklich am Wald oder doch an ihren Kindheitstraumata? Als das junge Paar ein totes Reh findet, fängt auch Harry an, skeptisch zu werden?
Genre:Thriller, Horror
Produktion:US, 2022
