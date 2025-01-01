Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Sehnsucht der Frauen

Die Sehnsucht der Frauen

104 Min.Ab 0
Studiocanal104 Min.Ab 0
Studiocanal
Die Sehnsucht der Frauen

Die Sehnsucht der Frauen

Ingmar Bergmans erster großer Kinoerfolg: Ein idyllischer See in den Schären wird zum Schauplatz unerwarteter Enthüllungen. Vier Frauen, allesamt Schwägerinnen, gestehen sich an einem lauen Sommerabend ein, dass ihre Ehen an Reiz verloren haben - Verliebtheit, tiefe Gefühle und all das, was sie früher an ihren Männern anziehend fanden, sind verschwunden ...

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
SE, 1952
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH