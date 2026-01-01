Die siebte Kavallerie
Am 14. Juni 1872 begannen zwei Kompanien des 6. US-Infanterie-Regiments am Westufer des Missouri mit dem Bau eines Fort. Zunächst benannt nach Oberst H. Boyd McKeen (ein Held des Bürgerkrieges), wurde es am 18. November in FORT ABRAHAM LINCOLN umbenannt. 1873 wurde die Erweiterung des Standortes verfügt. 1874 waren drei Kompanien der 6. und 17. US-Infanterie-Regimenter und sechs Kompanien des 7. US-Kavallerie-Regimentes im Fort Lincoln stationiert, sowie sechs Kompanien unter Oberstleutnant George A. Custer, der auch das Kommando des Forts übernahm. Insgesamt hatte das Fort eine Besatzung von 650 Mann und war der größte Militärstützpunkt in den nördlichen Prärien. Captain Benson meldet sich freiwillig zu einer äußerst gefährlichen Mission.
