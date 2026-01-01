Die Sieger
SEK-Ermittler Karl Simon traut seinen Augen kaum: Bei einem Einsatz gegen eine Gruppe Geldfälscher meint er, unter den Verbrechern seinen ehemaligen Kollegen Heinz Schäfer entdeckt zu haben, der eigentlich vor vier Jahren Selbstmord begang. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Schäfer im Zusammenhang mit Straftaten auftaucht und schließlich Schritt für Schritt Simons Leben zerstört.
