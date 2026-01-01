Die Simpsons - Der Film
Die Simpsons - Der Film
Die Simpsons haben eine Herkulesaufgabe vor sich: Die Rettung der Stadt Springfield. Durch eine Reihe verrückter Zufälle steht diese nämlich vor der endgültigen Zerstörung.
Die Simpsons – Der Film, Spaß nicht nur für Fans
Die beliebte gelbe Familie um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie ist eine der größten Erfolgsgeschichten in der Geschichte des Films. Seit 1989 schon bewegt sich die Zeichentrick-Familie Simpson über die Fernsehbildschirme dieser Welt. Ein Ende der Springfield-Mania ist dabei noch nicht in Sicht. Die Serie hat Fans durch alle Generationen hindurch und besticht seit Jahrzehnten durch scharfen Humor, grandios durchgeknallte Ideen und die liebevolle Darstellung ihrer Figuren.
Nicht nur Homer und seine legendären Sprüche oder tollpatschigen Aktionen sind Kult, sondern auch viele andere Figuren wie Moe, Barney, Mr. Burns, Ned Flanders und so weiter. Bei dem Erfolg war es auch kein Wunder, dass Die Simpsons auch auf der großen Leinwand mit Die Simpsons – Der Film zu sehen waren.
Von der Umweltkatastrophe hin zum Spider-Schwein
In Die Simpsons – Der Film muss sich Springfield mit einem großen ökologischen Problem beschäftigen: Um Zeit zu schinden wirft Homer den Müll seines Schweins in den Lake Springfield. Der See, der sowieso schon unter großer Verschmutzung leidet, kippt endgültig. Präsident Schwarzenegger sieht als einzige Möglichkeit zur Lösung des Problems, dass Springfield unter einer riesigen Glaskuppel eingeschlossen wird.
Als die Bürger*innen Springfields in Homer den Schuldigen finden, müssen die Simpsons durch ein geheimes Loch in ihrem Garten aus der Kuppel fliehen. Homer setzt daraufhin durch, dass alle gemeinsam nach Alaska fliehen. Doch Marge und die Kinder wollen dort nicht bleiben. Sie fühlen sich schuldig und wollen der zurückgelassenen Heimatstadt Springfield samt deren Bewohner*innen helfen. Homer hingegen weigert sich.
Die Simpsons – Der Film ist nicht nur ein Muss für Serienzuschauer*innen. Die bissigen Dialoge und intelligenten Anspielungen auf aktuelle Geschehnisse und Probleme der Zeit lassen alle Filmfans zufrieden zurück.
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