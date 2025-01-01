Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Stadt die Weihnachten verbannte

Als Norbert Bridges und seine Familie kurz vor Weihnachten nach Greenlawn ziehen, beginnt schon der Ärger mit seinen neuen Nachbarn, Donnie Manning, dem amtierenden Meister des Jährlichen Weihnachtsdekorations Kontests. Als die ganze Sache aus dem Ruder zu laufen scheint, beschließt die Stadt das ganze Weihnachtsfest der Stadt abzusagen.

Genre:
Feiertag, Drama
Produktion:
US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH