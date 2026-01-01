Die Stallone Story
48 Min.Ab 12
48 Min.Ab 12
Die Stallone Story
Sylvester Stallone ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Mit seiner Hauptrolle im Film "Rocky" gelang ihm 1976 der große Durchbruch. Fortan ging seine Karriere steil bergauf. Es folgten zahlreiche Nominierungen und Preise. Die Dokumentation blickt auf Stallones Leben und seine Anfänge als Schauspieler zurück und zeigt ebenso emotionale wie actionreiche Höhen und Tiefen seiner Laufbahn.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins