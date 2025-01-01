Die Stimme des Regenwaldes
143 Min.Ab 12
1984: Auf der Suche nach einer Erfahrung jenseits der Oberflächlichkeit der modernen Zivilisation reist Bruno Manser (Sven Schelker) in den Dschungel von Borneo und findet sie beim nomadischen Stamm der 'Penan'. Die Begegnung verändert sein Leben für immer. Als die Penan von massiver Abholzung bedroht werden, nimmt Manser den Kampf gegen die Waldzerstörung mit einem Mut und einem Willen auf, die ihn zu einem der berühmtesten und glaubwürdigsten Umweltschützer seiner Zeit machen.
Genre:Drama
Produktion:Schweiz, 2019
