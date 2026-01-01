Die Stunde des Henkers - Die Männer hinter der Todesstrafe
Die Stunde des Henkers - Die Männer hinter der Todesstrafe
Als Gary Gilmore am 17.Januar 1977 vor ein Erschießungskommando trat, wurde der Öffentlichkeit bewusst, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Todesstrafe wiedereingeführt haben. Ein Beschluss der Obersten Richter hatte den Weg dafür freigemacht. Seitdem starben tausende Straftäter, die in Todeszellen oft jahrelang auf ihre Hinrichtung warteten. Vollstreckt von Menschen, deren Beruf der Tod ist: Henker. Sie töten, in dem sie die Verurteilten in die Gaskammer bringen, auf einer Liege in Erwartung der Todesspritze festschnallen oder auf den elektrischen Stuhl setzen. Wie gehen Henker damit um? Wie erleben sie die letzten Minuten eine Menschenlebens, das sie selbst auslöschen? Die Arbeit einer sehr besonderen Berufsgruppe am Beispiel Amerika.Die FOCUS TV-Reportage 2005 über die Mitglieder von Exekutionsteams und die schwere Last ihrer Arbeit.