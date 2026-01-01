Die Stunde des Wolfs
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
Die Stunde des Wolfs
Filmdrama von Ingmar Bergman mit Max von Sydow und Liv Ullmann in den Hauptrollen: Der Künstler Johan Borg zieht sich mit seiner schwangeren Frau Alma auf die Insel Baltrum zurück. Dort wird er schon bald von Wahnvorstellungen heimgesucht und kann Fantasie nicht mehr von Realität unterscheiden. Seine Frau steht ihm bei, doch Johans Zustand verschlimmert sich zusehends ...
Genre:Drama
Produktion:SE, 1968
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH