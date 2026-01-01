Die Suche nach Theresa Parker: Was hat Ihr Ehemann zu verbergen?
Die Suche nach Theresa Parker: Was hat Ihr Ehemann zu verbergen?
Als eine Polizeidisponentin auf mysteriöse Weise aus ihrem Haus in Georgia verschwindet, starten das FBI und die örtliche Polizei eine verzweifelte Suche nach ihr. Widersprüchliche Theorien über ihren Verbleib lassen die Agenten vermuten, dass jemand, der den Ermittlungen nahe steht, sie in die Irre führt. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.