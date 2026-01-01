Die Super-Ex
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Die Super-Ex
Dauersingle Matt Saunders (Luke Wilson) hat mit Jenny Johnson (Uma Thurman) endlich seine Traumfrau gefunden. Sie ist schön, sexy, intelligent und zudem noch völlig unkompliziert. Doch Jenny entpuppt sich als cholerisch, besitzergreifend und wahnsinnig eifersüchtig. Da gibt es nur einen Ausweg: Matt macht Schluss. Erst jetzt erfährt er, dass in Jenny Superkräfte schlummern. Als 'G-Girl' kämpft sie für das Gute in der Welt und setzt sich für die Rechte der Unterdrückten ein. Normalerweise - aber bei Matt ist das etwas anderes...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
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