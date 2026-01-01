Die Tänzerin
113 Min.Ab 12
113 Min.Ab 12
Die Tänzerin
Sie war die berühmteste Tänzerin ihrer Zeit. Unter Metern von Seide, erfand Loïe Fuller ihren Körper auf der Bühne jeden Abend neu und verzauberte das Publikum mit ihrem revolutionären Tanzstil. Doch ihr magischer Serpentinentanz erforderte nicht nur schonungslosen Körpereinsatz, auch ihre Augen wurden zunehmend geschädigt. Vom Perfektionismus getrieben, findet Loïe Unterstützung bei dem melancholischen Adligen Louis und der sanften Gabrielle. Als die junge, grazile Tänzerin Isadora Duncan in Ihr Leben tritt, ist sie anfangs beflügelt und verzaubert, mit der Zeit wird sie von ihr jedoch fast um den Verstand gebracht.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Prokino