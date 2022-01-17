Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen
Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen
Toni ist alleinerziehende Mutter und arbeitet daran, Musicalstar zu werden. Dann trifft sie auf Tom und verliebt sich sofort. Doch er verbirgt etwas vor ihr.
Sarah Engels spielt in diesem Krimi-Liebesfilm ihre erste Hauptrolle. Als Toni, eine verwitwete und alleinerziehende Mutter, möchte sie als Darstellerin und Tänzerin in die Musicalbranche zurückkehren. Sie ergattert eine Rolle als Tänzerin in einem Stück, doch schnell muss sie feststellen, dass die Proben, der Alltag und Schulflohmärkte ihrer Tochter nur schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Besonders dann, als sie die Vergangenheit einholt.
Vermeintlich zufällig lernt sie den attraktiven Tom kennen und lieben. Sie schöpft neue Kraft und den Glauben an eine positive Zukunft und ahnt nicht, dass Tom als Gangster sein Geld verdient und ausgerechnet für jenen Geldhai arbeitet, bei dem Tonis verstorbener Mann Ben Schulden hatte.
Free TV-Premiere im Januar 2022 auf Sat.1
Am 17. Januar 2022 wurde Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen erstmals auf Sat.1 zur Primetime ausgestrahlt. Neben Sarah Engels spielt Christopher Patten in dem Film die zweite Hauptrolle und verkörpert den kriminellen aber liebenswürdigen Gangster Tom. Auch Der Bergdoktor-Star Yuna Bennett als Tonis beste Freundin überzeugt neben Engels und Patten.
Der Film spielt mit den altbekannten Mustern eines modernen Märchens: Die bedauernswerte Protagonistin kämpft sich durch ihr Leben und trifft auf einen mysteriösen und attraktiven Helden, der jedoch ein dunkles Geheimnis vor ihr verbirgt. Das Drehbuch ist von Jytte-Merle Böhrnsen geschrieben worden, Granz Henman führte Regie.
Zuvor hat Sarah Engels kleinere Rollen in Das Traumschiff – Antigua (2019) und Das Traumschiff – Namibia (2022) gespielt. In ihrer ersten Hauptrolle lag der Fokus für Engels vor allem auf ihrer Authentizität und die größte Herausforderung für die Sängerin lag darin, die verschiedenen Emotionen möglichst überzeugend zu transportieren.
Christopher Patten lebt seit 2011 in New York City und war bisher in amerikanischen Filmen und Fernsehserien wie Audition (2015) und A Different Sun (2017) zu sehen. In Deutschland ist der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Racial Profiler Marc Schaffrath in Alarm für Cobra 11 neben Erdoğan Atalay bekannt geworden, bevor er als Gangster hier quasi die Seiten gewechselt hat.
Schau dir den Film Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen mit Sarah Engels und Christopher Patten in voller Länge auf Joyn an und verfolge Toni, wie sie ihre Balance zwischen einer gefährlichen Liebe, ihrem Mutterdasein und ihrem Traum als Tänzerin findet.