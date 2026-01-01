Die Tochter des Teufels
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Die Tochter des Teufels
Katholische Schulmädchen in Not: Unheilschwangere Visionen plagen die Schwestern Rose (Lucy Boynton) und Kat (Kiernan Shipka), deren Mädchenschule nach einem unerwartet heftigen Wintereinbruch von der Außenwelt abgeschnitten scheint. Währenddessen macht sich die mysteriöse Joan (Emma Roberts) von New York auf den Weg dorthin. Doch je näher jene ihrem Ziel kommt, desto schrecklicher werden die Alpträume der jungen Kat - und deren unvermeidliche Konsequenzen...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:CA, US, 2015
Altersfreigabe:
16
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