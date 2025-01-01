Die Todes-Ranch

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der reiche Rancher Jed Curry hat es schon lange auf die Farm von Big Jim Cole abgesehen. Und nun stehen seine Chancen gut: Nachdem ein Grizzly Coles gesamten Viehbestand vernichtet hat, kann dieser seinen Hypothekenzahlungen nicht mehr nachkommen. Doch der Bär ist auch für Currys Rinder eine Bedrohung, weshalb er eine Belohnung aussetzt. Dies wiederum gibt Jim die Chance, Geld zu verdienen. Doch darauf ist auch Cass Dowdy scharf - und der hat mit Cole noch eine Rechnung offen.

Genre:
Western
Produktion:
US, 1966
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.