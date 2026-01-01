Die Todesfahrt der MS Sea Star
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Die Todesfahrt der MS Sea Star
Der Bundeswehr-Kampfschwimmer Sven Tauchert vernachlässigt aufgrund der zahlreichen Einsätze seine Familie. Und jetzt hat er auch noch vergessen, dass er auf hoher See auf seine kleine Tochter Laura aufpassen sollte, während seine Frau Anna für einen Artikel über den Luxusliner "MS SeaStar" recherchiert. In letzter Minute schafft er es, an Bord zu kommen. Doch unter den Passagieren befinden sich Terroristen, die schließlich Anna und Laura als Geiseln nehmen. Sven muss handeln ... Rechte: ProSieben
Genre:Action, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben