Die Trauzeugen AG
Buddy-Movie mit Comedian Kevin Hart: Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen fällt Doug auf, dass er nicht gerade viele Menschen in seinem Leben hat, um mit ihnen zu feiern. Da trifft es sich gut, dass er Jimmy kennenlernt. Dieser organisiert professionell Trauzeugen für Leute wie Doug. Allerdings braucht der Einzelgänger gleich sieben davon - also engagiert Jimmy einen bunten Haufen Leute, die vorgaukeln sollen, Dougs beste Freunde zu sein. Das Chaos ist damit vorprogrammiert ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:US, 2015
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN