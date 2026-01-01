Vor TV
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes
152 Min.Ab 12
Prequel zur beliebten "Die Tribute von Panem"-Reihe: Coriolanus Snow will seiner Familie Ruhm und Ehre einbringen, indem er einem Tribut als Mentor bei den Hungerspielen zum Sieg verhilft. Diese Aufgabe gestaltet sich schwierig, denn Snow bekommt die hübsche Lucy Gray zugewiesen, die aus dem bislang wenig erfolgsversprechenden Distrikt 12 stammt. Doch schon bald werden die beiden zu einem eingeschweißten Team ...
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG (ehem. Tele München)