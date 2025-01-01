Die Truman Show
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Die Truman Show
Seit fast dreißig Jahren wird die "Truman Show" live und mit großem Erfolg rund um die Uhr übertragen. Alle Figuren sind Schauspieler, die Kleinstadt Seahaven ist in einem gigantischen Studio aufgebaut. Nur Hauptdarsteller Truman Burbank ist ahnungslos. Er lebt sein Leben als Versicherungsvertreter - beobachtet von 5.000 Kameras. Als ihm ein Scheinwerfer vom Studiohimmel vor die Füße fällt, wird ihm langsam klar, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.