Die Uhr läuft ab

91 Min.Ab 12
Thriller mit Sean Connery: Eine Terroristengruppe überfällt die britische Botschaft in Schweden und nimmt den herzkranken Botschafter Palmer als Geisel. Gleichzeitig kapert ein zweites Kommando eine voll besetzte Linienmaschine. Nach einigen erfolglosen Verhandlungs- und Rettungsversuchen soll der Botschafter gegen den britischen Militärattachée Barnes ausgetauscht werden. Doch statt seiner geht der schwedische Sicherheitschef Tahlvik an Bord. Es folgt ein dramatischer Showdown.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:GB, 1974
