Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone
Gerade will Geschäftsmann Sam Stone seinen lang gehegten Plan, sich seiner nervigen Frau Barbara zu entledigen, mittels Chloroform in die Tat umsetzen - da kommt ihm der Zufall in Gestalt eines jungen Pärchens entgegen, das die ungeliebte Gefährtin entführt. 500.000 Dollar Lösegeld fordern sie. Doch Sam denkt natürlich nicht daran zu zahlen! Als die Entführer merken, dass er seine Frau auf keinen Fall zurückhaben will, entwickeln sie allmählich Solidarität mit ihrem Opfer.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH