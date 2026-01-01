Die unsichtbare Front - Der Kalte Krieg 1965-1975
46 Min.Ab 6
46 Min.Ab 6
Die unsichtbare Front - Der Kalte Krieg 1965-1975
Der Vietnam-Krieg wurde zum Trauma der USA. Trotz modernster Kriegstechnik, trotz Schwärmen von Helikoptern, trotz Napalm und Pflanzengift: Der Krieg in Südostasien war nicht zu gewinnen. Es war ein Stellvertreterkonflikt im Kalten Krieg zwischen West und Ost. Weltweite Proteste waren die Folge. Die USA wurden für den Großteil der jungen Generation zum Feindbild. Doch das Wettrüsten der Supermächte ging mit neuen, mörderischen Technologien immer weiter.
Genre:Dokumentation, Mini Series
Altersfreigabe:
6