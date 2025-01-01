Die vermisste Tochter | True Crime Doku
Die vermisste Tochter | True Crime Doku
Der schlimmste Albtraum eines Elternteils wird wahr, als ein 11-jähriges Mädchen auf einem Klassenausflug verschwindet. Als es den Eltern nicht gelingt, ihre Tochter in ihrer ruhigen Stadt in Illinois ausfindig zu machen, schaltet sich das FBI in die Ermittlungen ein und sucht gemeinsam mit Freunden und der Familie nach dem vermissten Mädchen. Widersprüchliche Zeugenaussagen und falsche Hinweise häufen sich unaufhörlich. Doch die Ermittler geben nicht auf, bis sie die Wahrheit herausfinden. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
