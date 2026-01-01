Die verschwundene Tochter | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Die verschwundene Tochter | True Crime Doku
Der 11-jährige Britney Martinez verschwindet spurlos nach einem harmlosen Schulausflug in Illinois. Bald rückt ein unerwarteter Verdächtiger ins Zentrum der Ermittlungen: ein Familienmitglied. Widersprüchliche Aussagen und ein fehlendes Alibi verdichten den Verdacht gegen Britneys Onkel. Im Wettlauf gegen die Zeit setzen FBI-Spezialisten auf akribische forensische Arbeit und modernste DNA-Analyse. Trotz des Widerstands der Familie gelingt es ihnen, einen entscheidenden Beweis zu sichern. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16