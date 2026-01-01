Die vierte Gewalt
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Die vierte Gewalt
Mit einem Scoop hofft der alleinerziehende Vater und freie Mitarbeiter Jan Schulte den großen Sprung zur Festanstellung bei seiner Berliner Tageszeitung zu machen: Ihm werden Informationen zugespielt, dass die Gesundheitsministerin ihrem Bruder eine exklusive Herztransplantation ermöglicht haben soll. Doch nach kurzer Zeit verschwinden die belastenden Unterlagen rätselhafterweise, und Jan wird immer mehr in undurchschaubare Machenschaften auf höchster Ebene verstrickt. Am Ende muss er eine Entscheidung treffen: Profit oder Moral?
Genre:Thriller, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Das Erste