Die Wall Street Verschwörung
85 Min.Ab 6
85 Min.Ab 6
Die Wall Street Verschwörung
Der ehemalige Broker Guy Clifton (Frank Grillo) wird von der Regierung angeworben, um einen drohenden Cyber-Angriff zu verhindern - eine Attacke, welche, von einer geheimnisvollen Terrorzelle ausgehend, die gesamte Weltwirtschaft lahmlegen könnte. Dabei scheinen die Terroristen stets einen Schritt voraus zu sein. Doch während Guy und sein Team versuchen, die einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen, wird ihnen immer klarer, dass sie einer Verschwörung auf der Spur sind, deren Wurzeln bis in allerhöchste Regierungskreise zu reichen scheinen.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
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