Die Wanderhure
Die schöne junge Marie soll gegen ihren Willen Ruppertus heiraten, den unehelichen Sohn des Grafen von Keilburg. Als Ruppertus ihre Abneigung spürt, plant er eine furchtbare Intrige: Er lässt Marie brutal vergewaltigen, der Hurerei beschuldigen und in den Kerker werfen. Marie wird schuldig gesprochen, gefoltert und halb tot in den Fluss geworfen. Sie wird von der Wanderhure Hiltrud und ihren Gefährtinnen schwerverletzt gefunden. Nur der Gedanke an Rache lässt sie überleben ...
Genre:Romanze, Historisches Drama
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TV 60 Filmproduktion GmbH