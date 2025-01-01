Die Weihnachtsliste
83 Min.Ab 6
Charlie reist in der Adventszeit zu der Familie ihres Mannes Wesley. Doch die Trauer um ihre verstorbene Schwiegermutter Mary lastet schwer und raubt jede festliche Stimmung. Um den Schmerz zu lindern, ersinnt Charlie eine List: Sie lässt alle glauben, Mary habe eine Liste mit Regeln für die Vorweihnachtszeit hinterlassen. Im Vertrauen auf dieses Vermächtnis folgen die Angehörigen den Vorgaben - und finden dabei Trost, ohne zu wissen, dass alles auf Charlies Täuschung gründet.
Genre:Feiertag, Comedy
Produktion:GB, 2024
